Regularizarán uso del suelo en el C.H.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí estableció nuevos lineamientos para la conservación y control del Centro Histórico, al publicar el Programa Institucional de la Unidad de Gestión, donde se prioriza la regulación del uso del suelo, la protección del patrimonio y el ordenamiento del espacio público.

El documento fija como eje central la preservación del valor arquitectónico e histórico, mediante criterios que buscan limitar intervenciones que alteren la imagen urbana, así como fortalecer la supervisión sobre obras, comercios y actividades dentro del primer cuadro de la ciudad.

Entre los lineamientos destaca el control más estricto sobre el uso del espacio público, la regulación de actividades comerciales —particularmente en vía pública— y la necesidad de mantener condiciones que garanticen la conservación del entorno urbano, ante el desgaste que ha generado la sobreexplotación de la zona.

El programa también plantea concentrar la toma de decisiones en una Unidad de Gestión, con el objetivo de coordinar dependencias municipales y evitar acciones dispersas, lo que permitirá una intervención más ordenada en temas de movilidad, comercio y mantenimiento urbano.

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Finalmente, el instrumento reconoce la presión que enfrenta el Centro Histórico por el crecimiento comercial y turístico, por lo que propone equilibrar su aprovechamiento económico con la habitabilidad y conservación, en una de las zonas más representativas de la capital potosina.