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Designación de Morena favorecería al PVEM, dice el PAN

Dahud Uresti da por hecho que el nombramiento de Elí Cervantes abriría puertas al gallardismo rumbo a 2027

Por Samuel Moreno

Septiembre 28, 2026 01:33 p.m.
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Designación de Morena favorecería al PVEM, dice el PAN
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      La designación de Elí César Cervantes Rojas como coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí podría dejar margen de maniobra al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al gallardismo rumbo a las elecciones de 2027, consideró Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado.

      El dirigente panista señaló que la definición de Morena tomó por sorpresa a la oposición, al considerar que Cervantes Rojas no figuraba entre los perfiles que públicamente se identificaban dentro del proceso interno.

      Desde su perspectiva, se trata además de una persona con poco posicionamiento político, por lo que sostuvo que su eventual candidatura a la gubernatura, representaría un perfil con menor fuerza frente al escenario electoral que se avecina.

      Dahud Uresti planteó que esta circunstancia podría favorecer al PVEM, al considerar que un candidato de Morena con menor peso político le permitiría al partido mantener un mayor margen de operación rumbo a 2027.

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      Bajo esta lectura, sostuvo que la decisión forma parte de un escenario político en el que, desde su perspectiva, el mandatario estatal mantiene influencia sobre la Cuarta Transformación en San Luis Potosí.

      El panista también vinculó la reciente designación con la declinación del empresario Gerardo Zumaya, al señalar que no se puede descartar que éste hubiera conocido previamente la designación de Morena.

      No obstante, reconoció que será necesario esperar al desarrollo del proceso para conocer cómo se acomodarán las fuerzas políticas de cara a la próxima elección estatal.

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