logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En Soledad, piden convenio con la capital para trasladar basura

La regidora Dulce Delgado solicitó a la alcaldía que acuerde depositar temporalmente los residuos en Peñasco

Por Flor Martínez

Septiembre 18, 2026 12:54 p.m.
A
En Soledad, piden convenio con la capital para trasladar basura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La regidora de Morena en el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, Dulce Bianey Delgado Galván, informó que presentó ante la Secretaría General del Ayuntamiento un oficio en el que propone establecer un convenio con el Ayuntamiento de la capital para que los residuos sólidos recolectados en Soledad sean trasladados temporalmente al relleno sanitario de Peñasco.

      La propuesta surge luego de los conflictos registrados por la falta de un sitio para la disposición final de los residuos que son recolectados por quienes prestan este servicio en el municipio, situación que se agravó tras el cierre del tiradero de El Zapote.

      Delgado Galván explicó que, ante la falta de un espacio definido por el Ayuntamiento, se han utilizado sitios provisionales, como un predio ubicado en Valle de la Palma, donde vecinos manifestaron su inconformidad y exigieron que dejara de utilizarse para el depósito de basura.

      A esta situación se sumó esta semana el conflicto registrado en la comunidad de Cándido Navarro, donde habitantes impidieron que recolectores depositaran los residuos en un terreno de la zona, lo que derivó en bloqueos y manifestaciones tanto de los pobladores como de los prestadores del servicio de recolección.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La regidora señaló que, durante una reunión que sostuvo con los recolectores, se acordó promover esta iniciativa para buscar una coordinación intermunicipal con el Ayuntamiento de la capital y permitir que los recolectores continúen prestando el servicio en Soledad.

      Reconoció que tanto el predio de Valle de la Palma como el utilizado en Cándido Navarro no son sitios idóneos para la disposición de residuos, debido a las molestias que generan entre los habitantes y impacto ambiental en esas zonas.

      En ese sentido, consideró que el relleno sanitario de Peñasco representa una alternativa para los recolectores debido a su cercanía con Soledad, aunque aclaró que la propuesta sería temporal, mientras el Ayuntamiento de Soledad establece y concreta un sitio propio para la disposición final de los residuos.

      Señaló que el Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de Soledad no contempló recursos para atender este tema, por lo que calificó la propuesta como una medida emergente que permitiría atender tanto la situación de los recolectores como las necesidades de la población que depende de este servicio.

      Refirió que, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, corresponde a los ayuntamientos hacerse cargo de la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados dentro de sus municipios.

      LEA TAMBIÉN

      La Profepa ordenó cierre de El Zapote desde el 1 de enero

      Una publicación de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace constar que desde el 1 de enero pasado, venció el plazo para que la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, ...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En Soledad, piden convenio con la capital para trasladar basura
      En Soledad, piden convenio con la capital para trasladar basura

      En Soledad, piden convenio con la capital para trasladar basura

      SLP

      Flor Martínez

      La regidora Dulce Delgado solicitó a la alcaldía que acuerde depositar temporalmente los residuos en Peñasco

      Fotos | Usan baldío frente a un kínder como basurero
      Fotos | Usan baldío frente a un kínder como basurero

      Fotos | Usan baldío frente a un kínder como basurero

      SLP

      Samuel Moreno

      Los vecinos de Villa de Pozos alertan por un posible foco de contaminación

      Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria
      Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria

      Proyectan movilidad compartida en Zona Universitaria

      SLP

      Rolando Morales

      Sería integrada a un modelo de convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, señaló el titular del Implan

      Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas
      Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas

      Trabaja SGG para recuperar áreas verdes y recreativas

      SLP

      Rubén Pacheco

      Buscan bajar numero de riñas pandilleriles en colonias