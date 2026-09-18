En Soledad, piden convenio con la capital para trasladar basura

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La regidora de Morena en el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, Dulce Bianey Delgado Galván, informó que presentó ante la Secretaría General del Ayuntamiento un oficio en el que propone establecer un convenio con el Ayuntamiento de la capital para que los residuos sólidos recolectados en Soledad sean trasladados temporalmente al relleno sanitario de Peñasco.

La propuesta surge luego de los conflictos registrados por la falta de un sitio para la disposición final de los residuos que son recolectados por quienes prestan este servicio en el municipio, situación que se agravó tras el cierre del tiradero de El Zapote.

Delgado Galván explicó que, ante la falta de un espacio definido por el Ayuntamiento, se han utilizado sitios provisionales, como un predio ubicado en Valle de la Palma, donde vecinos manifestaron su inconformidad y exigieron que dejara de utilizarse para el depósito de basura.

A esta situación se sumó esta semana el conflicto registrado en la comunidad de Cándido Navarro, donde habitantes impidieron que recolectores depositaran los residuos en un terreno de la zona, lo que derivó en bloqueos y manifestaciones tanto de los pobladores como de los prestadores del servicio de recolección.

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La regidora señaló que, durante una reunión que sostuvo con los recolectores, se acordó promover esta iniciativa para buscar una coordinación intermunicipal con el Ayuntamiento de la capital y permitir que los recolectores continúen prestando el servicio en Soledad.

Reconoció que tanto el predio de Valle de la Palma como el utilizado en Cándido Navarro no son sitios idóneos para la disposición de residuos, debido a las molestias que generan entre los habitantes y impacto ambiental en esas zonas.

En ese sentido, consideró que el relleno sanitario de Peñasco representa una alternativa para los recolectores debido a su cercanía con Soledad, aunque aclaró que la propuesta sería temporal, mientras el Ayuntamiento de Soledad establece y concreta un sitio propio para la disposición final de los residuos.

Señaló que el Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de Soledad no contempló recursos para atender este tema, por lo que calificó la propuesta como una medida emergente que permitiría atender tanto la situación de los recolectores como las necesidades de la población que depende de este servicio.

Refirió que, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, corresponde a los ayuntamientos hacerse cargo de la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados dentro de sus municipios.