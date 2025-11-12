logo pulso
Renuncia Martha Aradillas al Congreso

Por Samuel Moreno

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Patricia Aradillas Aradillas, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas. La petición fue aprobada por unanimidad por las y los integrantes de la actual legislatura y turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su análisis.

De acuerdo con información de la Directiva del Congreso, la solicitud de la legisladora se debe a motivos personales, aunque no se detalló la razón específica de su separación del cargo. En su lugar asumirá la curul su suplente, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, quien ya formaba parte de la fórmula desde el inicio de la actual legislatura.

Martínez Vázquez cuenta con experiencia en la administración pública, tras haberse desempeñado en el área de Catastro Municipal de San Luis Potosí entre 2015 y 2018, y actualmente como asesora de Consejos de Desarrollo Social en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE). Su integración al Congreso se formalizaría durante la misma sesión ordinaria.

La salida de Aradillas, ha generado especulaciones sobre una posible relación con la eventual renuncia de la presidenta concejal de Villa de Pozos, María Teresa Rivera Acevedo, aunque hasta el momento no existe pronunciamiento oficial al respecto.

Cuestionado sobre este tema, el concejal de Villa de Pozos por el PRI, Víctor Nájera, informó que los integrantes del Concejo Municipal, desconocen si Rivera dejará el cargo. “Hemos trabajado de manera adecuada bajo la dirección de la presidenta concejal y continuaremos así”.

