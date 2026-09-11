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Laterales de la 57, responsabilidad municipal: Torres Sánchez

Señaló que el gobierno estatal intervino para concluir los trabajos de rehabilitación

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2026 11:25 a.m.
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Laterales de la 57, responsabilidad municipal: Torres Sánchez
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      Las omisiones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) en las obras de rehabilitación de la carretera 57, donde falleció el pasado miércoles un motociclista a causa de la superficie en inadecuadas condiciones, no solo serán investigadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sino también posiblemente por la Contraloría General del Estado.

      En entrevista, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, matizó que se analizará a qué autoridad le corresponde asumir una responsabilidad por el fallecimiento y proceder con un procedimiento sancionador administrativo.

      Atajó que el tramo lateral de la vialidad "en sentido estricto no es del estado" el que se debe hacer cargo de la intervención del lugar, sino el municipio capitalino, sin embargo, se intervino para concluir los trabajos de rehabilitación.

      "Sí tuvimos acuerdos. A los ofendidos, es decir, a los familiares de la víctima que tuvo el accidente, hay un acercamiento con ellos para cubrir algunos gastos de corte económico, a lo cual estuvieron de acuerdo, pero lo más importante, darle continuidad a la conclusión de esas obras", subrayó.

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      Por separado, el organismo defensor de derechos humanos, precisó que inició una queja de oficio y comenzaron las diligencias correspondientes para identificar a la autoridad presuntamente responsable de la violación a los derechos humanos.

      En cuanto al tema de la manifestación, precisó que personal de la CEDH acudió este jueves en calidad de observador para verificar el respeto a las garantías fundamentales de los participantes en la protesta realizada en la rúa federal.

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