Ayuntamiento reporta reparación vial en Eje 130 e Industrias
La intervención consistió en retirar el material dañado y colocar una nueva base y pavimento
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que realizó trabajos de reparación en un tramo dañado del cruce de Eje 130 y avenida Industrias, en la Zona Industrial.
De acuerdo con el comunicado municipal, la Dirección de Obras Públicas efectuó un bacheo emergente mediante la apertura de caja y el retiro del material deteriorado con maquinaria pesada.
Posteriormente, las cuadrillas compactaron el terreno y colocaron una capa de base hidráulica cementada, así como nuevo pavimento en el área intervenida.
La autoridad municipal señaló que la reparación se realizó debido a las condiciones que presentaba el tramo, por el cual circulan vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga.
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El Ayuntamiento no detalló la extensión de la superficie reparada, el monto destinado a los trabajos ni el tiempo previsto para su conclusión.
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Obras Públicas indicó que la intervención forma parte de su programa de mantenimiento vial y que mantiene trabajos similares en otros sectores de la capital.
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