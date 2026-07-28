Ayuntamiento reporta reparación vial en Eje 130 e Industrias

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que realizó trabajos de reparación en un tramo dañado del cruce de Eje 130 y avenida Industrias, en la Zona Industrial.

De acuerdo con el comunicado municipal, la Dirección de Obras Públicas efectuó un bacheo emergente mediante la apertura de caja y el retiro del material deteriorado con maquinaria pesada.

Posteriormente, las cuadrillas compactaron el terreno y colocaron una capa de base hidráulica cementada, así como nuevo pavimento en el área intervenida.

La autoridad municipal señaló que la reparación se realizó debido a las condiciones que presentaba el tramo, por el cual circulan vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga.

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El Ayuntamiento no detalló la extensión de la superficie reparada, el monto destinado a los trabajos ni el tiempo previsto para su conclusión.

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Obras Públicas indicó que la intervención forma parte de su programa de mantenimiento vial y que mantiene trabajos similares en otros sectores de la capital.