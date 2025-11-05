Reporta Obras Públicas avances en la rehabilitación de Julián de los Reyes

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reportó avances constantes en la rehabilitación integral de la calle Julián de los Reyes, en el Centro Histórico.

Durante la última semana se concluyeron los trabajos de interconexión de la red de agua potable en las esquinas con las calles Damián Carmona e Hidalgo, lo que permitirá mejorar el suministro en la zona y garantizar un servicio más eficiente para vecinos y comercios. De manera paralela, las cuadrillas municipales trabajan en el mejoramiento del terreno natural, paso previo a la colocación de la nueva superficie de rodamiento.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que el proyecto avanza conforme al plan de obra y reiteró el compromiso de su administración por cumplir con los plazos establecidos. “Nuestro programa de obra, en las más de 215 obras, lo hemos acabado puntualmente, y creo que así será en Julián de los Reyes”, afirmó.

Galindo señaló que se instruyó a la Dirección de Obras para que la vialidad quede circulable durante la temporada decembrina, aun cuando los trabajos no estén completamente concluidos, con el objetivo de no afectar a los comerciantes del sector.

“Le pedí al director de obras que pongan la calle en condiciones para diciembre; ese es el acuerdo con Canaco y con nuestro Centro. Aunque terminemos un poco después, queremos que haya circulación para que los comerciantes no sufran”, explicó el edil.

Agregó el funcionario público que se evalúa la posibilidad de abrir parcialmente la vialidad para el Buen Fin.