logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reporta Obras Públicas avances en la rehabilitación de Julián de los Reyes

Por Rolando Morales

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Reporta Obras Públicas avances en la rehabilitación de Julián de los Reyes

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reportó avances constantes en la rehabilitación integral de la calle Julián de los Reyes, en el Centro Histórico.

Durante la última semana se concluyeron los trabajos de interconexión de la red de agua potable en las esquinas con las calles Damián Carmona e Hidalgo, lo que permitirá mejorar el suministro en la zona y garantizar un servicio más eficiente para vecinos y comercios. De manera paralela, las cuadrillas municipales trabajan en el mejoramiento del terreno natural, paso previo a la colocación de la nueva superficie de rodamiento.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que el proyecto avanza conforme al plan de obra y reiteró el compromiso de su administración por cumplir con los plazos establecidos. “Nuestro programa de obra, en las más de 215 obras, lo hemos acabado puntualmente, y creo que así será en Julián de los Reyes”, afirmó.

Galindo señaló que se instruyó a la Dirección de Obras para que la vialidad quede circulable durante la temporada decembrina, aun cuando los trabajos no estén completamente concluidos, con el objetivo de no afectar a los comerciantes del sector.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Le pedí al director de obras que pongan la calle en condiciones para diciembre; ese es el acuerdo con Canaco y con nuestro Centro. Aunque terminemos un poco después, queremos que haya circulación para que los comerciantes no sufran”, explicó el edil.

Agregó el funcionario público que se evalúa la posibilidad de abrir parcialmente la vialidad para el Buen Fin.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incumplió Congreso fallo a favor de Nava
Incumplió Congreso fallo a favor de Nava

Incumplió Congreso fallo a favor de Nava

SLP

Martín Rodríguez

Tienen hasta este miércoles para borrar al exedil y su Cabildo de listas del SEA y el IFSE.

Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP
Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP

Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP

SLP

Leonel Mora

Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”
Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”

Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”

SLP

Leonel Mora

Productores de flor de cempasúchil reportaron buenas ventas
Productores de flor de cempasúchil reportaron buenas ventas

Productores de flor de cempasúchil reportaron buenas ventas

SLP

Flor Martínez

Entre una y dos hectáreas sembraron los agricultores con el fin de que la producción fuera basta