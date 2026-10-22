Reporta SCT avances en movilidad

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Entre anuncios de ahorros millonarios, reducciones de emisiones y expedientes resueltos, la comparecencia de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, ante el Poder Legislativo dejó pendientes respuestas verificables sobre los rezagos administrativos, la supervisión del transporte y los plazos para concretar los proyectos anunciados.

La funcionaria reconoció que más de 600 expedientes permanecieron rezagados durante años y que el transporte de personal operaba sin regulación estatal.

Sobre el transporte de trabajadores hacia la Zona Industrial, Martínez Acosta informó que la dependencia identificó 80 empresas y comenzó a revisar permisos, condiciones físico-mecánicas de las unidades, licencias, gafetes y seguros para pasajeros.

En el servicio de taxi, reportó alrededor de 5 mil 400 concesiones y 18 mil operadores; también señaló que se han revocado licencias y suspendido provisionalmente a conductores bajo investigación por posibles delitos, sin precisar el número de casos ni los resultados de estas medidas. En cuanto a la aplicación Mi Taxi, informó que suma 2 mil 438 unidades registradas y 15 mil 805 viajes desde su lanzamiento, el 7 de agosto de 2026.

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La Red Metro concentró buena parte de los resultados presumidos por la funcionaria, quien afirmó que el sistema ha generado ahorros superiores a 400 millones de pesos para las familias y una reducción de más de 300 mil toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, durante la comparecencia no se detalló la metodología de esas estimaciones. Aunque la diputada Jessica Gabriela López Torres preguntó si la gratuidad continuará después de la actual administración y si habrá nuevas rutas, la continuidad del servicio quedó entre los temas sin una definición concreta. Martínez Acosta sostuvo que la Red Metro debe convertirse en política de estado.