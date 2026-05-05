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Reportan fuga de agua negra en la Satélite

Por Flor Martínez

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
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Reportan fuga de agua negra en la Satélite

Habitantes de la colonia Satélite en la capital potosina denunciaron que, desde hace varios días, se registra una fuga de aguas negras en las calles Somalia y Rumania, en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

De acuerdo con los vecinos, el problema se origina en una alcantarilla de la que constantemente brotan aguas residuales, las cuales se extienden a lo largo de la vialidad, generando encharcamientos, malos olores y condiciones insalubres.

Aunque afirman que el olor se resiente unos días más que otros, esta situación también dificulta el tránsito vehicular y peatonal.

"Ya tenemos varios días con este problema y nadie ha venido a solucionarlo. El olor es fuerte y el agua sigue corriendo", comentó uno de los afectados.

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Además, indicaron que las aguas negras han comenzado a acercarse a algunas viviendas, lo que incrementa la preocupación por posibles afectaciones a sus domicilios.

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado al Interapas para que atienda de manera urgente la fuga y con ello se eviten mayores daños a la salud y al entorno.

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