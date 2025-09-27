Desestima GTS peticiones de Cambio de Ruta

Sobre la petición de Cambio de Ruta A.C sobre la transparencia del Impuesto Sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC), corresponde a la organización que siempre impugna acciones de la administración estatal y al final los pierde, minimizó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de Secretaría General del Gobierno del Estado.

Ello, luego que Luis González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta A.C., solicitó formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo su intervención para garantizar la transparencia y correcta aplicación del ISEC.

Torres Sánchez criticó que al encabezar un organismo que se inconforma por todas las obras de gobierno, por ejemplo, la intervención de la avenida Himno Nacional o el barrio de San Miguelito, no tiene mayor opinión sobre sus acciones.

Cuestionado si la percepción de la asociación civil se debe a falta de verificación de datos y por ello evalúan falta de transparencia, respondió: “es una opinión de ellos ¿Cambio de Ruta no es la que siempre ha promovido amparos en contra del estado y los ha perdido?”.

El funcionario estatal subrayó que la planeación hacendaria de un estado, se administra a través de dos instrumentos como son la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, cuya documentación precisa el manejo de los recursos públicos.

“Entonces, bueno, la respuesta está ahí en esos instrumentos ¿verdad? La ley de impuestos contiene el tributo que mencionas y en egresos se establece cómo se gastarán los ingresos que, por cualquier concepto reciba el estado”, remató.