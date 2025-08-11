logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reportan mal estado de la calle Art. 123

Por Samuel Moreno

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Reportan mal estado de la calle Art. 123

Vecinos y automovilistas de la zona sur de la capital denuncian el abandono en el que se encuentra la calle Artículo 123, una vialidad clave para la movilidad de la ciudad que hoy luce llena de baches, con tramos de concreto levantado y trabajos inconclusos de reparación de tuberías.

De acuerdo con habitantes de la colonia, desde hace meses se mantienen dos obras de rehabilitación del sistema de agua potable a cargo de Interapas, pero ninguna ha sido concluida. Los montones de escombro y el material dejado sobre la vía obligan a los conductores a maniobrar en zigzag, poniendo en riesgo su seguridad.

El problema se agrava durante la temporada de lluvias, cuando algunos tramos de la calle se inundan, ocultando el pavimento dañado y provocando accidentes. Peatones también enfrentan dificultades para transitar debido a los encharcamientos y al deterioro del concreto.

La calle Artículo 123 no es una vialidad menor: conecta directamente con el Circuito Potosí (antes Periférico), que enlaza a la avenida Salk y a la zona norte de la ciudad. También se ubica cerca del bulevar Río Españita y del antiguo camino a Simón Díaz. Por esta ruta circula transporte público como la Ruta 14 y decenas de taxis que a diario deben sortear los obstáculos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta problemática también impacta a la comunidad religiosa que acude a la Parroquia de Jesús Resucitado y al alumnado de la escuela primaria Juan Sarabia, ambos recintos ubicados sobre esta calle, quienes deben enfrentar las mismas dificultades para acceder de manera segura.

Vecinos y locatarios exigen una intervención inmediata por parte de las autoridades municipales, pues consideran inaceptable que una vía tan importante permanezca en condiciones deplorables.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baja eficiencia de Interapas: informe
Baja eficiencia de Interapas: informe

Baja eficiencia de Interapas: informe

SLP

Rolando Morales

La eficiencia comercial de Interapas baja en el segundo trimestre de 2025. Conoce los detalles y cifras del informe.

Abandonan cabeza de res en Catedral
Abandonan cabeza de res en Catedral

Abandonan cabeza de res en Catedral

SLP

Martín Rodríguez

La Iglesia Católica no ha presentado denuncia por el hecho

Se dispararon las muertes maternas
Se dispararon las muertes maternas

Se dispararon las muertes maternas

SLP

Rubén Pacheco

El incremento, aunque mínimo en número, representa 250%

“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”
“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”

“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”

SLP

Martín Rodríguez