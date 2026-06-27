Rescatan a hombre que cayó a un pozo de 12 metros
La oquedad hídrica se encontraba en una parcela en La Constancia
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Elementos de Protección Civil Municipal de Soledad brindaron auxilio a un hombre de 41 años de edad que cayó a un pozo de aproximadamente 12 metros de profundidad en una parcela ubicada en la colonia La Constancia.
De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cuando la víctima intentaba extraer agua del lugar y la cuerda que utilizaba se rompió, provocando su caída. Personal de emergencia acudió al sitio para realizar las maniobras de rescate y proporcionarle atención prehospitalaria.
El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que el pozo se encuentra fuera de operación y permanece abandonado. Tras la valoración médica, se determinó que el hombre presentaba algunas lesiones en la pierna izquierda, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.
Posteriormente, la zona fue acordonada por autoridades municipales con el fin de advertir sobre el riesgo que representa este sitio, localizado en un predio particular y cubierto por vegetación, por lo que se recomendó a la población evitar acercarse al lugar.
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El funcionario exhortó a la población a tener cuidado a la hora de realizar alguna actividad que ponga en riesgo su integridad física, dijo que afortunadamente en este caso la situación no pasó a mayores.
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