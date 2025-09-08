logo pulso
Restos hallados en Jassos, apuntan a grupo criminal

Ya se indaga de quién se trata, señala titular de la SSPC

Por Rubén Pacheco

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Restos hallados en Jassos, apuntan a grupo criminal

En el desmembramiento de un hombre localizado en San Nicolás de los Jassos, todo indica que integrantes de una célula delictiva proveniente de Guanajuato ingresaron a San Luis Potosí para dejar los restos humanos, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Reportó que la noche previa al hallazgo se llevó a cabo un operativo con autoridades guanajuatenses y la Guardia Nacional (GN) desde San Felipe, pasando por Villa Reyes y hasta Villa de Arriaga, cuya intervención concluyó a las 8:00 horas.

“Ahí fue el lugar del hallazgo, no fue el lugar donde lo hayan privado de la vida (...) seguramente en breve podremos contener y dar resultados con estas personas que ingresaron hasta aquí, hasta Jassos a dejarnos ese cuerpo”, complementó.

En entrevista, aclaró que en el homicidio de una persona en las inmediaciones del puente La Bonita en la carretera 57, la víctima no estaba colgada del paso superior, sino en la parte baja del mismo.

Describió que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene operativos diarios en Villa de Ramos, Santo Domingo y Salinas de Hidalgo; de Villa de Reyes a Villa de Arriaga; y la carretera 57 (a Matehuala) hasta los límites con Doctor Arroyo y Los Medina.

Por todo lo anterior, el mando policiaco asumió que el abandono de cuerpos de víctimas por parte del crimen organizado en territorio potosino no se trata de algo sistemático, sino esporádico.

Destacó Juárez Hernández que, durante agosto pasado, la entidad contabilizó únicamente siete homicidios dolosos, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

