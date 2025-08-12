Retira PC enjambres de forma segura y ética

En lo que va del año, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, ha retirado 50 enjambres de avispas y abejas localizados en diversos puntos, que van desde escuelas y viviendas hasta zonas rurales.

El titular de la dependencia Martín Bravo Galicia, informó que de esta cifra,tres se han retirado en escuelas primarias, siguiendo los protocolos y cuidados por parte del personal especializado.

Detalló que, en días pasados, se atendió un reporte por la presencia de un enjambre de avispas en la colonia Quintas de la Hacienda, donde se actuó bajo medidas que garantizaron la seguridad tanto de la población como de los insectos, sin poner en riesgo a ninguno.

El funcionario destacó que el personal del área, ha recibido capacitación por parte de especialistas para realizar un retiro seguro y ético de enjambres.

Además, aseguró que se mantiene coordinación con autoridades estatales y rurales, para reubicar otras especies que puedan aparecer en zonas habitacionales, como tlacuaches o víboras, protegiendo tanto a los vecinos como a la fauna silvestre.

Informó qué, en algunas semanas, se registran entre cinco y seis reportes relacionados con enjambres, la mayoría de avispas. Entre las colonias con mayor incidencia se encuentran Cactus, La Sierra, San Luis 1, La Virgen, 21 de Marzo y Los Gómez.

Finalmente, indicó que aunque en comunidades rurales también se han reportado casos, la incidencia es mucho menor que en la zona urbana, ya que los habitantes del campo, suelen estar más familiarizados con este tipo de fauna e incluso han aprendido a convivir con ella.