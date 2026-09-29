Retiran árboles en riesgo para evitar accidentes
Al menos siete macizos se detectaron en condiciones de riesgo
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En los últimos días, personal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Soledad, ha atendido siete árboles que fueron detectados en condición de riesgo, además de ocho ejemplares que cayeron y fueron retirados para evitar afectaciones a la población.
El encargado del área Antonio Zamarripa señaló que los árboles que caen son atendidos en cuanto se recibe el reporte, debido a los riesgos que pueden representar para peatones, viviendas y vehículos. En algunos casos, la caída ocurre debido a que los ejemplares llegaron al término de su ciclo de vida.
En cuanto a los árboles que aún permanecen en pie pero representan algún riesgo, su retiro se realiza únicamente después de que la Dirección de Ecología emite un dictamen, luego de analizar las condiciones del ejemplar y determinar si es necesario realizar una poda o tala, explicó
Señaló que este tipo de reportes son frecuentes debido a la cantidad de árboles que existen en el municipio. Los dictámenes de Ecología se reciben de manera constante y son atendidos de acuerdo con el nivel de riesgo que representan, dando prioridad a los casos que pudieran generar mayores afectaciones a la ciudadanía.
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También se han detectado árboles que, pese a presentar una apariencia saludable, tienen enfermedades o plagas en su interior. Como ejemplo, en el Jardín Principal fueron identificados dos ejemplares que aparentemente se encontraban en buenas condiciones, pero durante los trabajos de poda se descubrió que estaban enfermos, por lo que fue necesario solicitar el dictamen correspondiente para retirarlos, finalizó.
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