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Retiran cableado en desuso en el primer cuadro de la ciudad

Por Rolando Morales

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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      La Unidad de Gestión del Centro Histórico inició los trabajos para retirar cableado en desuso del primer cuadro de la ciudad, en coordinación con empresas de telecomunicaciones y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

      En esta primera intervención se recolectaron alrededor de 50 kilogramos de acometidas que serán canalizadas para su disposición adecuada.

      El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, explicó que se trata de la primera etapa de una serie de acciones que continuarán en distintos puntos del Centro Histórico. Agregó que el apoyo de la Dirección de Gestión Ecológica permitirá que el material retirado reciba el tratamiento correspondiente.

      Por su parte, el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, señaló que el cableado retirado representaba un residuo que debía manejarse de forma adecuada para evitar impactos ambientales. 

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      Mendieta Rivera indicó que, además del manejo de los residuos, la eliminación del cableado busca mejorar la imagen urbana del Centro Histórico al retirar instalaciones que permanecían sin utilidad y afectaban la vista del primer cuadro de la ciudad.

      Durante el inicio de los trabajos participaron representantes de las empresas Izzi y Totalplay, quienes manifestaron su disposición para colaborar en el retiro de infraestructura en desuso.

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