logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden médicos veterinarios más reconocimiento profesional

Muñoz Ramos explicó que forman parte del área de la salud y atienden a seres vivos

Por Samuel Moreno

Septiembre 26, 2026 12:01 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de reconocimiento y la necesidad de fortalecer la profesionalización son algunos de los principales retos que enfrentan actualmente las y los médicos veterinarios en San Luis Potosí, señaló Antonio Muñoz Ramos, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Estado.

      El representante del gremio señaló que persiste una percepción que resta valor al trabajo de los veterinarios, pese a que forman parte del área de la salud y atienden a seres vivos, además de participar en procesos que van desde la producción de alimentos hasta el cuidado de animales de compañía.

      Muñoz Ramos consideró que uno de los problemas es la falta de empatía hacia la labor que realizan los especialistas, pues en ocasiones se cuestiona el cobro por sus servicios bajo la idea de que su trabajo debería realizarse únicamente por vocación. Sin embargo, explicó que se trata de una profesión que requiere preparación, infraestructura y recursos para poder ofrecer atención adecuada.

      Sobre los ingresos del sector, indicó que no existe un sueldo ideal generalizado, debido a que las condiciones de trabajo son distintas dependiendo de la actividad que desempeñe cada profesional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Explicó que no representa el mismo nivel de gasto atender animales en una clínica equipada que trasladarse a comunidades de la Sierra para realizar evaluaciones de ganado u otros servicios especializados.

      LEA TAMBIÉN

      PVEM en Senado pide actualizar NOM para medicamentos veterinarios

      La iniciativa responde a la falta de reconocimiento legal de prácticas como analgesia y eutanasia ética.

      De acuerdo con una encuesta nacional referida por el presidente del Colegio, el salario promedio de un médico veterinario ronda los 12 mil pesos mensuales. No obstante, sostuvo que la remuneración debe analizarse también a partir de los costos que implica mantener equipos, instalaciones y otros insumos necesarios para brindar un servicio profesional y adecuado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Suman cinco días sin agua de El Realito
      Suman cinco días sin agua de El Realito

      Suman cinco días sin agua de El Realito

      SLP

      Redacción

      Tras la décima falla en el año, se mantiene activo protocolo para atender la suspensión

      Piden médicos veterinarios más reconocimiento profesional
      Piden médicos veterinarios más reconocimiento profesional

      Piden médicos veterinarios más reconocimiento profesional

      SLP

      Samuel Moreno

      Muñoz Ramos explicó que forman parte del área de la salud y atienden a seres vivos

      Frena INAH intervención en edificio que albergó La Exposición
      Frena INAH intervención en edificio que albergó La Exposición

      Frena INAH intervención en edificio que albergó "La Exposición"

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Identificó falta de permisos y modificaciones no reportadas, por lo que buscan evitar daños mayores en el inmueble

      Retrasos en resoluciones judiciales afectan litigantes: Rivera
      Retrasos en resoluciones judiciales afectan litigantes: Rivera

      Retrasos en resoluciones judiciales afectan litigantes: Rivera

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      También afectan especialmente a niños y adolescentes en juicios familiares