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Fallece adulto mayor tras accidente sobre la Valles-Tamazunchale

Paramédicos y autoridades confirmaron que la muerte estaría relacionada con su estado de salud

Por Huasteca Hoy

Septiembre 26, 2026 09:57 a.m.
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Fallece adulto mayor tras accidente sobre la Valles-Tamazunchale
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      CIUDAD VALLES.- Un adulto mayor perdió la vida cuando era trasladado a un hospital a bordo de una camioneta que se salió del camino y cayó a un desnivel en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

      El fallecido fue identificado como Gregorio Martínez, de 87 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de San Pedro, perteneciente al municipio de San Antonio.

      De acuerdo con la información recabada, el octogenario padecía una enfermedad desde hacía tiempo y durante la tarde de este viernes tuvo complicaciones en su estado de salud.

      Por ese motivo, sus familiares decidieron trasladarlo al Hospital General de Ciudad Valles a bordo de una camioneta roja, de modelo atrasado.

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      Sin embargo, al llegar al kilómetro 356, en el tramo Tantobal-Santiaguillo, el conductor perdió el control del volante, por lo que la unidad salió de la carretera y cayó a un desnivel.

      Además de Gregorio, en la camioneta viajaban varios de sus familiares, quienes resultaron ilesos y lograron subir hasta la carretera para solicitar ayuda.

      Tiempo después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes constataron que el adulto mayor ya no tenía signos vitales. De manera preliminar, se estableció que su fallecimiento aparentemente estaría relacionado con su estado de salud y no con lesiones ocasionadas por el accidente.

      Oficiales de la Guardia Nacional resguardaron el lugar, mientras que posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, donde se practicaría la necropsia para determinar con precisión la causa de muerte.

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