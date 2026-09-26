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Suman cinco días sin agua de El Realito

Tras la décima falla en el año, se mantiene activo protocolo para atender la suspensión

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 12:01 p.m.
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Suman cinco días sin agua de El Realito
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      Hasta la mañana de este sábado, el sistema El Realito continúa sin enviar agua a los tanques de almacenamiento de Interapas, por lo que la interrupción suma ya cinco días.

      Con esta suspensión, se acumulan diez fallas en el suministro proveniente de El Realito durante el año.

      Interapas informó que mantiene activo su protocolo de atención para dar seguimiento a la situación y reducir las afectaciones en las zonas de influencia.

      "El organismo continuará monitoreando los niveles de almacenamiento y las condiciones del suministro, a la espera de que se restablezca el flujo de agua hacia los tanques", dice el comunicado. 

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