Suman cinco días sin agua de El Realito
Tras la décima falla en el año, se mantiene activo protocolo para atender la suspensión
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Hasta la mañana de este sábado, el sistema El Realito continúa sin enviar agua a los tanques de almacenamiento de Interapas, por lo que la interrupción suma ya cinco días.
Con esta suspensión, se acumulan diez fallas en el suministro proveniente de El Realito durante el año.
Interapas informó que mantiene activo su protocolo de atención para dar seguimiento a la situación y reducir las afectaciones en las zonas de influencia.
"El organismo continuará monitoreando los niveles de almacenamiento y las condiciones del suministro, a la espera de que se restablezca el flujo de agua hacia los tanques", dice el comunicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Realito: 76 fallas en los últimos 5 años
En este periodo frente a 13 entre 2016 y 2020: Interapas
no te pierdas estas noticias
Suman cinco días sin agua de El Realito
Redacción
Tras la décima falla en el año, se mantiene activo protocolo para atender la suspensión
Frena INAH intervención en edificio que albergó "La Exposición"
Iván Edmundo Rodríguez
Identificó falta de permisos y modificaciones no reportadas, por lo que buscan evitar daños mayores en el inmueble
Retrasos en resoluciones judiciales afectan litigantes: Rivera
Ana Paula Vázquez
También afectan especialmente a niños y adolescentes en juicios familiares