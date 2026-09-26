Piden aplicar Código de Procedimientos Civiles

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En una conferencia rápida dictada al Colegio de Notarios de San Luis Potosí, el director de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, Miguel Carbonell, sugirió que San Luis Potosí, se adelante y que por medio del Supremo Tribunal de Justicia, pida que el Congreso del Estado emita un acuerdo para la implementación adelantada del Código de Procedimientos Civiles, lo que permitiría que San Luis Potosí se convierta en pionero para la implementación del sistema.

Propuesta para implementación anticipada del Código

Propuso que el Poder Ejecutivo espere una petición por parte del Supremo Tribunal de Justicia al Congreso del Estado, para conseguir una declaratoria, destinada a que se aplique anticipadamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque según la vacatio legis y el decreto de reforma, entraría en vigor para su operación el primero abril del 2027, sin embargo, la petición solo puede realizarse a partir de una solicitud del Poder Judicial para que sea aplicable éste de manera anticipada o en su caso, que incluya ciertas partes.

Impacto en la función notarial y reducción de carga jurisdiccional

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Para el caso de la función notarial, hizo un llamado a que San Luis sea pionero, para reducir la carga jurisdiccional con resoluciones de instancias administrativas que permitan la resolución temprana de conflictos bajo una técnica de conclusión en el sentido amistoso y de común acuerdo.

La reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles, lleva como principal elemento la inmediación y la oralidad. En el caso de la función notarial frente a la reforma, pidió tomar en cuenta, que se encuentra vigente un código familiar, porque es donde van a ver varios ajustes en el procedimientos que los notarios, con el fin de evitar el rezago y la acumulación de expedientes.