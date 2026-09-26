Cantar con El Recodo, el sueño de "El Chapo" Guzmán: "Chapodiputada"

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Lucero Sánchez, exdiputada estatal de Sinaloa y conocida como la "Chapodiputada" por mantener una relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán, asegura que el sueño del capo era ser integrante de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

En entrevista, la exdiputada asegura que en la juventud de "El Chapo" su sueño no era ser narcotraficante "sino que él decía que su sueño era ser cantante".

Relata que el exlíder del Cártel de Sinaloa le gustaba estar cantando canciones de Los Canelos de Durango y Los Alegres del Barranco, agrupaciones de música norteña y narcocorridos.

"Su sueño más joven no era ser narco, sino que decía que su sueño era ser cantante, que quería ser parte de la agrupación de La Banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga, que ese había sido su sueño todo el tiempo, obviamente, por falta de estudios, por falta de recursos, por falta de todas las oportunidades, pues lo llevó por esa vida (en el narcotráfico)", explica.

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Lucero Sánchez, exdiputada de Sinaloa, fue conocida como la "Chapodiputada" por mantener una relación con Joaquín Guzmán / Foto: Archivo

"Le gustaba mucho cantar. Y yo decía, pues a lo mejor sí, porque él sí cantaba mucho, le gustaba mucho andar cantando, él era muy alegre de que cantaba todo el tiempo canciones pues de Los Canelos, de Los Alegres, de todos los que él podía este tarareando y cantar. Todo el tiempo andaba ahí cantando", revela.

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Cercanos lo llamaban "El tío" o "Apá"

Más que como "El Chapo", Joaquín Guzmán Loera, era conocido como "El Tío" o "Apá" en su círculo cercano dentro del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Lucero Sánchez López, quien fuera una de sus parejas sentimentales.

La "Chapodiputada" recuerda en entrevista con este diario que el capo era llamado así en la sierra del Triángulo Dorado, donde se refugió por años y construyó una base social que lo protegía de las operaciones del gobierno federal en su contra.

La exdiputada local afirma que Guzmán Loera, preso en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos, fue conocido como "El Chapo", tras su primera detención el nueve de junio de 1993, en Guatemala, pero dentro del cártel siempre fue llamado "El

"Yo a él lo conocí siempre como ´El Tío´, cuando él se me presentó ni si quiera se presentó con el nombre de Joaquín, fue durante la relación y durante todo el proceso que yo empecé a entender quién era él, entonces yo siempre lo conocí a él como ´El Tío´, explica en entrevista por videoconferencia.

Asimismo, asegura que escuchaba que la gente cercana le decía al capo "Mi Apá. Nunca le dijeron el Chapo, jamás, nunca".

"El Chapo" era "muy tranquilo"

Originaria de Cosalá, Sinaloa, Sánchez López relata que nunca vio a Joaquín Guzmán Loera, con quien estuvo entre 2010 y 2015, consumir drogas. "Lo único que él hacía cuando había una convivencia, era que él tomaba Buchanan's, pero drogas nunca. Él lo único que bebía era Buchanan's y nunca lo vi borracho, fuera de sí. En ese aspecto, en cuanto a la convivencia con los demás, él era muy tranquilo, muy relajado nunca se comportaba diferente. Siempre era muy sensato", recuerda.

Detalla que en el tiempo que estuvo como su pareja, nunca vio a Guzmán Loera reunirse con su mamá, María Consuelo Loera Pérez, fallecida en diciembre de 2023, quien le envió una biblia al capo para encomendar a Dios.

"El Chapo" y el vínculo con su mamá

"Él nunca se reunía con la mamá. Él solamente la mencionaba a distancia y la biblia se la hizo llegar por medio de otras personas que no sé quiénes son. Cuando yo llegué a su vida él tenía esa biblia y ya tenía mucho con ella, incluso, hasta la perdió en una de esas huidas, al final ya no la traía.

"Al menos durante los años que yo estuve con él, nunca me tocó verlos a ellos reunidos. No sé si él iría a visitarla o no. Nunca me tocó ver que él estuviera reunido con ella (su mamá) ni con sus hermanos, yo no conozco a su familia", comenta.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra actualmente, Lucero Sánchez, conocida como "La Chapodiputada", revela que conoció al capo Ismael "El Mayo" Zambada García, solamente una ocasión, allá por 2010.

Y lo relata de la siguiente manera: "Lo miré en 2010 y fue la única vez que yo lo miré al señor Mayo. Llegó él en una avioneta junto con su piloto y nos saludó. Estuvo como una hora más o menos. Fue a visitar a Joaquín, pues me imagino que lo visitaba para saber cómo estaba y pues eran compadres. Recuerdo que le llevó comida China y pan, fueron las cosas que él le llevó. De ahí fuera nunca más lo volví a ver, yo escuchaba", contó.

Sin trato con "Los Chapitos"

De Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán, "La Chapodiputada" refiere que nunca tuvo trato con ellos y que nunca se imaginó que fueran a terminar enfrentados con la familia de "El Mayo", ya que Joaquín Guzmán e Ismael Zambada eran compadres y se veían como familia.

"Nunca tuve un trato con ellos pero los llegué a ver cuando él llegaba y los saludaba. Tenían esa relación fraternal porque él era muy apegado a la familia de que defendía y protegía a la familia. Había entre ellos ese amor de padre e hijo, de lo que yo alcanzaba a ver. ´El Chapo´ y ´El Mayo´ tenían esa unidad como familia porque así lo vía yo.

"Yo los miraba (a los hijos de El Chapo) unos muchachos muy serios, estudiosos, sobre todo este muchacho Ratón (Ovidio Guzmán López) era muy noble".