Retrasos en resoluciones judiciales afectan litigantes: Rivera

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Acuerdos que antes podían emitirse en dos o tres días ahora pueden tardar hasta 15 días y algunas resoluciones judiciales se prolongan durante meses, afirmó la abogada postulante Alejandra Cristal Rivera Velázquez, quien señaló que incluso tiene un asunto en el que lleva un año esperando la resolución de un tribunal colegiado.

La litigante explicó que el retraso ha obligado a los abogados a acudir constantemente a los juzgados para preguntar cuándo saldrá un acuerdo o qué ocurre con sus asuntos. Desde su experiencia, parte del personal reconoce que existe una carga de trabajo que no puede atenderse con el número de trabajadores disponibles, mientras que las jubilaciones, periodos vacacionales y puentes contribuyen a incrementar el rezago.

El problema, dijo, también alcanza los asuntos familiares, donde la falta de conocimiento o experiencia puede derivar en acuerdos que obligan a los postulantes a promover juicios de amparo. Rivera Velázquez advirtió que esto termina afectando el acceso a una justicia pronta y expedita, particularmente cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes.

Ante la evaluación extraordinaria prevista para quienes no obtengan una calificación aprobatoria en la evaluación del Poder Judicial, consideró que una segunda oportunidad no resolverá las deficiencias de preparación de algunos juzgadores. Señaló que el derecho requiere años de formación y experiencia, por lo que no basta con que una persona tenga unos meses para adquirir los conocimientos necesarios para resolver asuntos que involucran vidas, libertades y bienes.

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Rivera Velázquez reconoció que algunos de los actuales juzgadores sí cuentan con experiencia previa como secretarios de acuerdos o de estudio y cuenta, pero sostuvo que otros no tenían esos conocimientos. En materia familiar, señaló, esta diferencia se refleja en la práctica y contribuye a mantener un problema que, desde su perspectiva, se ha convertido en un círculo vicioso entre retrasos, decisiones cuestionadas y nuevos juicios de amparo.