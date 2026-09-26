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Frena INAH intervención en edificio que albergó "La Exposición"

Identificó falta de permisos y modificaciones no reportadas, por lo que buscan evitar daños mayores en el inmueble

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 26, 2026 11:17 a.m.
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Foto: INAH

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      El Centro INAH en San Luis Potosí informó que recientemente colocó sellos de "obra no autorizada" en el inmueble conocido como La Exposición, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico.

      La medida se aplicó debido a que no se presentaron las licencias municipales obligatorias, reafirmando la necesidad de detener la intervención planeada hasta contar con la documentación completa y las autorizaciones correspondientes.

      E INAH precisó que, aunque inicialmente el proyecto fue autorizado, el expediente técnico demuestra que la información entregada "ha sido insuficiente y que se han realizado modificaciones no reportadas, además de registrarse afectaciones como fisuras y asentamientos en niveles superiores". 

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      En mayo de 2022, el histórico edificio fue objeto de un gran incendio/Foto: Archivo

      "La suspensión tiene como objetivo proteger la integridad del inmueble y de sus colindancias, garantizando que cualquier intervención en la Zona de Monumentos Históricos se realice conforme a la normatividad y con la información técnica necesaria para evaluar riesgos y salvaguardar el patrimonio cultural", dice el comunicado.

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