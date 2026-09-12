Canacintra advierte retos para PyMes en pagos digitales

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La transición hacia los pagos digitales para reducir la circulación de efectivo representa un reto para las pequeñas y medianas empresas de San Luis Potosí, debido a que aún se requiere mayor infraestructura y condiciones que faciliten su adaptación, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde Martínez.

La dirigente empresarial reconoció que el efectivo continúa siendo una constante en las operaciones comerciales, por lo que avanzar hacia esquemas digitales no depende únicamente de promover su uso, sino de generar las condiciones necesarias para que las empresas puedan incorporarlos sin afectar sus operaciones.

Elizalde Martínez señaló que las PyMEs son uno de los sectores que pueden enfrentar mayores dificultades durante esta transición, particularmente por los costos y requerimientos que implica adoptar nuevas herramientas para realizar y recibir pagos digitales.

A este escenario se suma la carga tributaria, que, consideró, continúa siendo uno de los factores que dificultan la formalización de empresas, pues algunos negocios optan por permanecer en la informalidad ante los costos que representa cumplir con las obligaciones fiscales.

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