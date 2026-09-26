Calor y lluvias dispersas, el pronóstico para este sábado
El huracán "Polo" es monitoreado por su aporte de humedad, dice CEPC
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó sobre la probabilidad de lluvias dispersas para este día y temperaturas calurosas durante la tarde.
Indicó que se monitorea el Huracán categoría 5 "Polo", por su aporte de humedad al país en los próximos días, mientras que "Odalys", categoría 3, no tiene riesgo para el país.
La Coordinación puso a disposición de la población el número para reportes de auxilio o emergencia real: 444 213 2858 o bien el sistema de emergencias 911.
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