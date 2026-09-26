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Calor y lluvias dispersas, el pronóstico para este sábado

El huracán "Polo" es monitoreado por su aporte de humedad, dice CEPC

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 26, 2026 09:45 a.m.
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Calor y lluvias dispersas, el pronóstico para este sábado
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó sobre la probabilidad de lluvias dispersas para este día y temperaturas calurosas durante la tarde.

      Indicó que se monitorea el Huracán categoría 5 "Polo", por su aporte de humedad al país en los próximos días, mientras que "Odalys", categoría 3, no tiene riesgo para el país.

      La Coordinación puso a disposición de la población el número para reportes de auxilio o emergencia real: 444 213 2858 o bien el sistema de emergencias 911.

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