Liga MX | Checa la cartelera sabatina de Jornada 10

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La décima fecha del Apertura 2026 continúa este sábado 26 de septiembre, con cuatro compromisos que prometen goles, y muchas emociones para los aficionados de la Liga MX.

El juego que inaugurará la jornada será en el estadio Banorte, cuando Cruz Azul reciba a Toluca en punto de las 16:50 horas, tiempo del Centro de México.

Un choque de titanes en el Coloso de Santa Úrsula, con cuatro puntos de diferencia, los Diablos Rojos son los líderes del torneo (19), mientras que la Máquina ocupa el quinto puesto (15).

A las 17:07 horas, el estadio Akron abre sus puertas para que el Guadalajara reciba al Querétaro. Aunque el Rebaño quiere aprovechar su localía, los Gallos Blancos han sorprendido, y de momento marchan sextos en la tabla general.

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Las Chivas, por su parte, son el segundo lugar del torneo, con 19 unidades conseguidas.

Después, para la noche de este sábado, Santos Laguna recibe en el estadio Corona al Pachuca en punto de las 21:05 horas. Los tuzos se sitúan en la decimoprimer posición de la clasificación, mientras que los laguneros marchan penúltimos.

Para finalizar, a las 21:10 horas, Tigres, que ha tenido un torneo muy flojo con apenas siete puntos y el decimosexto lugar, recibe en El Volcán al Puebla, que con sus 14 unidades, se coloca en la novena plaza, y coquetea con los puestos de Liguilla.

¿Dónde ver en vivo los partidos de hoy de la Liga MX?

Cruz Azul vs Toluca: TUDN, ViX y Canal 5

Chivas vs Querétaro: Amazon Prime

Santos Laguna vs Pachuca: ESPN y ViX

Tigres vs Puebla: Azteca 7 y FOX