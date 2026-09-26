logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX | Checa la cartelera sabatina de Jornada 10

Los líderes y aspirantes a Liguilla buscan sumar puntos en duelos decisivos

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 09:37 a.m.
A
Liga MX | Checa la cartelera sabatina de Jornada 10
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La décima fecha del Apertura 2026 continúa este sábado 26 de septiembre, con cuatro compromisos que prometen goles, y muchas emociones para los aficionados de la Liga MX.

      El juego que inaugurará la jornada será en el estadio Banorte, cuando Cruz Azul reciba a Toluca en punto de las 16:50 horas, tiempo del Centro de México.

      Un choque de titanes en el Coloso de Santa Úrsula, con cuatro puntos de diferencia, los Diablos Rojos son los líderes del torneo (19), mientras que la Máquina ocupa el quinto puesto (15).

      A las 17:07 horas, el estadio Akron abre sus puertas para que el Guadalajara reciba al Querétaro. Aunque el Rebaño quiere aprovechar su localía, los Gallos Blancos han sorprendido, y de momento marchan sextos en la tabla general.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las Chivas, por su parte, son el segundo lugar del torneo, con 19 unidades conseguidas.

      Después, para la noche de este sábado, Santos Laguna recibe en el estadio Corona al Pachuca en punto de las 21:05 horas. Los tuzos se sitúan en la decimoprimer posición de la clasificación, mientras que los laguneros marchan penúltimos.

      Para finalizar, a las 21:10 horas, Tigres, que ha tenido un torneo muy flojo con apenas siete puntos y el decimosexto lugar, recibe en El Volcán al Puebla, que con sus 14 unidades, se coloca en la novena plaza, y coquetea con los puestos de Liguilla.

      ¿Dónde ver en vivo los partidos de hoy de la Liga MX?

      Cruz Azul vs Toluca: TUDN, ViX y Canal 5

      Chivas vs Querétaro: Amazon Prime

      Santos Laguna vs Pachuca: ESPN y ViX

      Tigres vs Puebla: Azteca 7 y FOX

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Liga MX | Checa la cartelera sabatina de Jornada 10
      Liga MX | Checa la cartelera sabatina de Jornada 10

      Liga MX | Checa la cartelera sabatina de Jornada 10

      SLP

      El Universal

      Los líderes y aspirantes a Liguilla buscan sumar puntos en duelos decisivos

      Destaca escuela de gimnasia en Regional
      Destaca escuela de gimnasia en Regional

      Destaca escuela de gimnasia en Regional

      SLP

      Romario Ventura

      Lanza Eury Pérez joya de pitcheo, un solo hit
      Lanza Eury Pérez joya de pitcheo, un solo hit

      Lanza Eury Pérez joya de pitcheo, un solo hit

      SLP

      AP

      Aseguran un comodín los Medias Rojas
      Aseguran un comodín los Medias Rojas

      Aseguran un comodín los Medias Rojas

      SLP

      AP

      Vencen a Cachorros de Chicago y enfrentarán a los Yankees