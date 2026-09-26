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Nacional

Felipe Calderón celebra prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo

La jueza Alejandra Ramírez otorgó la prisión domiciliaria tras un reporte médico avalado por la FGR

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 09:35 a.m.
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Felipe Calderón celebra prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo
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      El expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), uno de los defensores del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ligado a una red de huachicol, celebró la medida de prisión domiciliaria otorgada por una jueza de control para que el expanista continúe su proceso en su domicilio, ubicado en Ensenada.

      Apoyo de Felipe Calderón a prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo

      "Celebro la resolución del juez que conmuta a prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel. Su permanencia en Penal de Alta Seguridad era totalmente desproporcionada e injusta", escribió el panista por medio de redes sociales.

      En otra publicación en su cuenta de X, el expresidente reconoció la lucha de la hija de Ruffo Appel, Verónica Ruffo: "Es una muy buena noticia el que Ernesto Ruffo salga del Penal del Altiplano. Sorprende para bien que el juez decida eso. En gran parte es por el tesón y el coraje de su hija Verónica, mi reconocimiento a ella", sostuvo.

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      Detalles de la resolución judicial y apoyo legal

      Ayer el abogado del político, Juan Marcos Gutiérrez, afirmó que presentaron un reporte médico contundente sobre las condiciones de salud de Ruffo Appel, mismo que fue avalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y con el cual finalmente la jueza le concedió la prisión domiciliaria.

      "Es de notar la ponderación de su abogado, que a su vez reconoce la sensibilidad de la Fiscalía General ante la aportación de pruebas adicionales como dictámenes médicos y testimonios de vecinos. Es cauto ante el pronunciamiento del fondo del caso. Bien por Ernesto y por su hija Verónica", añadió Felipe Calderón.

      Luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Alejandra Ramírez de la Vega, le quitó la prisión preventiva oficiosa y estimó un plazo de 48 horas para que el exgobernador salga de su arresto en el Altiplano y se dirija a su domicilio en Ensenada.

      Cabe destacar que un día después de su detención ocurrida el pasado 16 de julio, el expresidente Calderón fue una de las figuras políticas que salió de inmediato en defensa del exgobernador de Baja California, asegurando que enfrentaba una justicia "discriminatoria" y "selectiva" que no ocurre con figuras del partido de Morena.

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