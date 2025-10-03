Retroceso en la atención de madres buscadoras

La presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, Gabriela López Torres, reconoció que existen retrocesos en la atención a madres buscadoras y en la conformación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, un proyecto que permanece detenido por falta de presupuesto.

El pronunciamiento se dio luego de que el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP denunciara que personal del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda (CEIFB) enfrenta el riesgo de despidos tras la llegada del nuevo comisionado, Israel Mendoza Espinosa, lo que advirtieron compromete la continuidad de un equipo especializado en búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

En entrevista, la legisladora explicó que, en la Comisión Primera de Justicia, presidida por la diputada Leticia Vázquez Hernández, solicitó información sobre las gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas para destinar recursos a la nueva fiscalía. “Es muy importante tener tanto la opinión como el presupuesto asignado para esta creación, y que no sea únicamente un cambio de nombre”, señaló. Agregó que, hasta el momento, desconoce con precisión el estado de dichos trabajos y que persisten rezagos en el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, arrastrados desde legislaturas anteriores.

López Torres coincidió que los equipos de búsqueda no deben limitarse a criminólogos, como se había propuesto, sino que requieren la participación de especialistas como antropólogos para el levantamiento e identificación de restos. “La verdad es que hemos tenido mucho retroceso respecto de las madres buscadoras”, admitió.

La diputada añadió que el Congreso del Estado se encuentra próximo a recibir las iniciativas de leyes de ingresos y egresos, por lo que consideró urgente garantizar recursos para la creación de la fiscalía. Reiteró que su bancada, Morena, acompañará a los colectivos en mesas técnicas y de sensibilización: “Nos falta sensibilización del tema, y qué mejor que ellas, que conocen de esta lamentable causa”, expresó.