Drones amenazan planta de Chernóbil

KIEV, Ucrania.- El incesante bombardeo ruso contra la red eléctrica de Ucrania está agravando las preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones nucleares del país luego que el impacto de un dron dejó sin electricidad durante más de tres horas al recinto donde se produjo el desastre nuclear de Chernóbil de 1986, informaron las autoridades el jueves.

El ataque con drones se suma a las preocupaciones planteadas hace más de una semana cuando la planta nuclear de Zaporiyia, que se encuentra bajo ocupación rusa en el sureste de Ucrania, se desconectó de la red eléctrica luego de una serie de ataques de los que cada parte ha responsabilizado a la otra.

Ni Chernóbil ni la planta de Zaporiyia se encuentran en operaciones actualmente, pero ambas requieren de un suministro constante de energía para hacer funcionar los sistemas de refrigeración cruciales para las barras de combustible gastado y así evitar un posible incidente nuclear.

Un apagón también podría cegar los sistemas de monitoreo de radiación que se instalaron para aumentar la seguridad en Chernóbil y son operados por la agencia de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Rusia está creando deliberadamente la amenaza de incidentes de radiación”, afirmó el miércoles el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, criticando a la OIEA y a su jefe, Rafael Mariano Grossi, por lo que calificó como respuestas débiles ante el peligro.

“Cada día de la guerra de Rusia, cada ataque contra nuestras instalaciones energéticas, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad nuclear, es una amenaza global”, expresó. “Las medidas débiles y a medias no funcionarán. Se necesitan medidas fuertes”.