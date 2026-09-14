Rezago judicial no es por falta de recursos: Zarazúa

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El rezago que enfrenta el Poder Judicial del Estado no puede atribuirse a la falta de autonomía presupuestal, sostuvo la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, al señalar que los actuales titulares recibieron una cantidad de asuntos pendientes cuando asumieron sus cargos.

La magistrada señaló que actualmente se manejan cifras de más de 25 mil audiencias en materia penal y más de 25 mil resoluciones citadas en materia familiar. Añadió que el Poder Judicial también mantiene procesos para atender su carga de trabajo, entre ellos la reciente convocatoria para un segundo concurso de secretarios de acuerdos.

La discusión ocurre mientras permanece sin dictamen una iniciativa presentada desde marzo de 2024 para establecer un piso mínimo de 3 por ciento del presupuesto estatal para el Poder Judicial.

Zarazúa Martínez consideró que la propuesta debe ser analizada por el Congreso desde los ámbitos jurídico, legislativo y presupuestal, a fin de determinar su viabilidad y oportunidad.

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La propuesta fue presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín y la entonces diputada Ema Idalia Saldaña Guerra, con el objetivo de que los recursos del Poder Judicial no queden sujetos cada año a las decisiones presupuestales de otros poderes. El planteamiento surgió, entre otros argumentos, por el crecimiento desigual del presupuesto: De la Garza señaló que entre 2016 y 2026 el presupuesto estatal aumentó 78 por ciento, mientras el del Poder Judicial sólo creció 48 por ciento.