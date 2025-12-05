RGB: propuesta del titular para la FEDE, tiene sesgo político

El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, señaló que el proceso para nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, presenta sesgos políticos y señaló que el Congreso, aún no ha recibido la renuncia del fiscal actual, Luis Fernando González Macías, cuya salida se prevé tras su próxima incorporación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El legislador explicó que la designación corresponde al Congreso mediante una votación calificada, a partir de una terna enviada por el Ejecutivo. Indicó que, hasta ahora, no se ha recibido ninguna notificación sobre la renuncia del fiscal en funciones. “Hasta donde yo tengo información, el actual fiscal especializado en delitos electorales no ha presentado renuncia. Quiero pensar que porque su nombramiento es a partir del 1 de enero… va a estar como fiscal hasta el 31 de diciembre y me imagino que ahí presentará su renuncia”, dijo. Agregó que, una vez que esto ocurra, el Congreso deberá calificar la renuncia e informar al Ejecutivo para que remita la terna correspondiente.

El diputado también fue cuestionado sobre críticas del PAN respecto a perfiles cercanos a Morena en los nombramientos federales para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Respondió que no se trata solo de cercanía, sino de personas “afiliadas a Morena”, y afirmó que esta situación también tiene correspondencia en el caso del actual fiscal electoral. Como ejemplo, mencionó la elección de Ernestina Godoy como fiscal general de la República, de quien señaló que, además de su trayectoria, “está afiliada a Morena” y fue candidata al Senado en 2024 por ese partido.

Guajardo cuestionó las designaciones impulsadas desde el gobierno federal al señalar que existe un sesgo político. “Estos nombramientos son solamente ante un dedazo”, afirmó, y sostuvo que en San Luis Potosí también se han dado perfiles afiliados a Morena en cargos designados, como los que se aprobaron recientemente en el Senado. Añadió que, mientras a nivel federal los nombramientos se realizan por designación, en el ámbito local algunos perfiles identificados con partidos —principalmente el Partido Verde llegaron a sus cargos mediante elección popular.

Ante la pregunta por casos específicos en el ámbito local, el legislador señaló que la verificación de afiliaciones partidistas puede hacerse mediante los registros públicos disponibles en el Instituto Nacional Electoral. “Pueden googlear, poner cualquier nombre y ver si existe alguna persona afiliada a algún partido político. Esto es público”, dijo.