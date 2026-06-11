RGC evade confirmar si Ruth Glz. denunció video

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Luego que El País revelara que la senadora Ruth Miriam González Silva fue la denunciante en la causa penal contra dos mujeres por presunta manipulación de imágenes con inteligencia artificial (IA), el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, atribuyó la publicación a un "encargo".

Asumió que la denuncia penal no incriminó a integrantes de la prensa, porque las dos mujeres procesadas por la Fiscalía General del Estado

(FGE) y el Poder Judicial no son periodistas.

En entrevista, exteriorizó que las y los congresistas son los responsables de la aprobación de legislación, por lo tanto, a ellos les corresponderá responder "qué es lo que están aprobando de leyes".

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Gallardo Cardona negó que la penalización prevista en el Código Penal esté afectando la imagen del estado de San Luis Potosí. Acusó que todo el movimiento de inconformidades contra la norma corresponde a un "encargo". "Sabemos de quién viene el encargo", dijo.