logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

RGC quiere demeritar la labor municipal: EG

Por Rolando Morales

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
RGC quiere demeritar la labor municipal: EG
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien acusó al Ayuntamiento de mantener en abandono la capital potosina, pues el edil consideró que existe una intención de demeritar el trabajo municipal y negó categóricamente que la ciudad atraviese por una situación 

      de abandono.

      Durante una rueda de prensa en Tamazunchale, Galindo sostuvo que durante los cinco años de su administración, se han pavimentado 1.8 millones de metros cuadrados, además de intervenir más de 180 avenidas y calles. Aseguró que se han atendido todas las principales vialidades de la ciudad, entre ellas Salvador Nava Martínez y avenida Industrias, como parte de los resultados que, dijo, contradicen los señalamientos del mandatario estatal.

      Añadió que actualmente existen 70 obras en proceso y atribuyó las críticas del gobernador al contexto de competencia electoral, al considerar que desacreditar la gestión municipal se ha convertido en una salida fácil. No obstante, afirmó que no existe una competencia política directa con Gallardo, pues esta debería darse entre los partidos y sus respectivos adversarios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El alcalde también cuestionó los resultados de la administración estatal en otros municipios y puso como ejemplo a Tamazunchale, donde dijo haber encontrado poca intervención del Gobierno del Estado. Señaló que, pese a la importancia económica de ese municipio, las obras de infraestructura han sido limitadas y se reducen, según su apreciación, a intervenciones como pintar un puente o colocarle 

      iluminación, sin construir nueva infraestructura.

      Finalmente, Galindo consideró que los señalamientos sobre el abandono de la capital carecen de fundamento y cuestionó que esa narrativa provenga principalmente del gobernador.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Galindo revira a Gallardo: rechaza abandono y cuestiona obras estatales
        Galindo revira a Gallardo: rechaza abandono y cuestiona obras estatales

        Galindo revira a Gallardo: rechaza abandono y cuestiona obras estatales

        SLP

        Rolando Morales

        El alcalde destacó 1.8 millones de metros cuadrados pavimentados y más de 180 vialidades intervenidas en cinco años.

        Regidor del Verde acusa fracaso de Vialidades Potosinas
        Regidor del Verde acusa fracaso de Vialidades Potosinas

        Regidor del Verde acusa fracaso de Vialidades Potosinas

        SLP

        Rolando Morales

        Se cuestiona el destino de 426 millones de pesos recaudados por subasta de inmuebles municipales.

        Ayuntamiento acusa al INAH de medir obras con distinta vara
        Ayuntamiento acusa al INAH de medir obras con distinta vara

        Ayuntamiento acusa al INAH de medir obras con distinta vara

        SLP

        Rolando Morales

        Christian Azuara señala diferencias en criterios del INAH entre obras estatales y municipales.

        Colapsa calle en San Luis Rey; reparación, sin fecha
        Colapsa calle en San Luis Rey; reparación, sin fecha

        Colapsa calle en San Luis Rey; reparación, sin fecha

        SLP

        Rolando Morales

        Interapas investiga si una fuga o falla del drenaje provocó el daño tras el paso de un camión de basura.