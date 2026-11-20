¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma que redujo el desarrollo de las campañas proselitistas en el proceso electoral 2026-2027, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo ser respetuoso de la decisión del máximo tribunal mexicano.

En breve entrevista tras concluir un evento en la colonia capitalina Dalias del Llano, el mandatario estatal refirió que el pleno del cuerpo colegiado llevó a cabo el análisis jurídico, determinándose su inviabilidad.

Por ende, Gallardo Cardona reconoció que si así lo evaluaron y votaron procedente las y los ministros, jurídicamente es la decisión correcta.

"No resulta razonable, pues cada cargo implica realidades territoriales y organizativas distintas", recalcó la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 113/2026 y su acumulada 114/2026, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contrario a los planteamientos expuestos por diputados y partidos políticos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo el pasado 16 de agosto la reforma electoral que disminuyó los tiempos de precampaña, no afectan el derecho de participación de las y los candidatos.

Sin embargo, con el fallo de la SCJN se corroboró que el planteamiento del Gobierno del Estado validado por el Poder Legislativo local si vulneraba los derechos de las y los aspirantes a diferentes cargos de elección popular.