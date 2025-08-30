Ricardo Gallardo entrega a Mpios., 106 patrullas

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 106 patrullas a 31 municipios de las cuatro regiones del Estado, para que las policías fortalezcan su tarea de mantener la paz y la tranquilidad a favor de las familias potosinas.

Esta nueva entrega, es parte de la estrategia integral de seguridad que invierte más de 600 millones de pesos en el último año e incluye la adquisición de un helicóptero, 25 patrullas para la Guardia Civil Estatal, seis blindados Rhino, además de 25 unidades para Villa de Pozos, 4 camionetas para Protección Civil y dos vehículos y cuatro remolques a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, acciones sin precedentes para fortalecer las acciones de prevención y atención a las y los potosinos.

El mandatario estatal destacó que, además de esta nueva flotilla de patrullas, se implementan otras acciones para eficientar el trabajo policial, como la capacitación, la adquisición de arcos lectores que se instalan en carreteras, drones y cámaras de vigilancia, además de apoyos económicos en reconocimiento a su labor y la reciente aprobación en el Congreso local de su iniciativa de pensionar por años de servicio a todas y todos los policías municipales.

Gallardo Cardona, reconoció el interés de las y los presidentes municipales en sumarse a esta nueva dinámica en el servicio policial y expuso que la disminución en delitos de alto impacto en el Estado, es gracias a un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y anunció a las familias potosinas se continuará

trabajando para imponer la paz y la tranquilidad en todo el territorio potosino.