R. Gallardo entrega autobús a estudiantes del Tec de Cd. Valles

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El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, cumplió a las y los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, con la entrega de un autobús que facilitará el traslado de la comunidad estudiantil a actividades académicas, deportivas, culturales y de formación dentro y fuera del municipio.

Durante su gira de trabajo por la Huasteca potosina, el Mandatario Estatal recibió el agradecimiento del alumnado y destacó que su administración mantiene una política de apoyo permanente a las juventudes de las cuatro regiones, mediante acciones que amplían sus oportunidades educativas y reducen las dificultades de movilidad.

Ricardo Gallardo señaló que esta entrega se suma al sistema de transporte gratuito Mi RedMetro, que ya beneficia a estudiantes del Tecnológico de Ciudad Valles y de otras instituciones educativas, con unidades modernas, sustentables y de energía limpia que permiten realizar traslados diarios sin afectar la economía de sus familias.

El gobernador del estado afirmó que el nuevo autobús y la operación de Mi RedMetro brindan a las y los jóvenes alternativas de transporte seguras, gratuitas y eficientes, para que continúen su preparación profesional y participen en actividades que contribuyen a su desarrollo integral.

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