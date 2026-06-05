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Rinde protesta nueva titular de la CEPC

Ochoa Limón no ha ocupado cargos directos con la protección civil

Por Flor Martínez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Rinde protesta nueva titular de la CEPC
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      El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a Nadia Ochoa Limón como nueva titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, en sustitución de Mauricio Ordaz Flores, quien dejó el cargo el pasado 28 de abril por motivos de salud.

      Nadia Ochoa Limón se desempeñó como concejal regidora del municipio de Villa de Pozos, donde integró las comisiones de Ecología, Medio Ambiente y Bienestar Animal; Vigilancia y Control Interno; así como Planeación Estratégica y Desarrollo Económico. No obstante, en diciembre de 2025 fue removida del cargo junto con el resto de los integrantes del Concejo Municipal, tras la controversia generada por la presunta solicitud de un bono de 200 mil pesos para los concejales.

      Asimismo, fue diputada local durante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, periodo en el que presidió la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

      La nueva coordinadora estatal es licenciada en Derecho, Comunicación y Mercadotecnia, es hija del fallecido político y abogado Cándido Ochoa Rojas; hermana de Cecilia Senllace Ochoa Limón, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado; y de Cándido Ochoa Limón, quien actualmente se desempeña como juez del ramo civil en el Sexto Distrito Judicial del Estado.

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      Pese a su trayectoria en cargos políticos, Ochoa Limón no ha ocupado previamente puestos relacionados de manera directa con la protección civil, la gestión de riesgos o la atención de emergencias, áreas vinculadas a las funciones que ahora tendrá al frente de la dependencia estatal.

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