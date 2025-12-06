Rinden homenaje a Roberto Méndez

Por sus más de 60 años de trayectoria, amigos y periodistas homenajearon al reportero gráfico Roberto Méndez, quien en todas esas décadas ha transitado de manera fluida de los medios de comunicación a las oficinas públicas y viceversa.

Con más de 70 años de trayectoria en el periodismo gráfico, sus colegas describen a Don Roberto Méndez como el “fotógrafo pajarero”, porque no estaba asignado a una fuente de información fija, sino que traía la historia gráfica de la ciudad en una o varias imágenes.

A lo largo de su trayectoria, se le ha conocido por estar presente en diversas fuentes de información, y durante su labor en ambos lados de la moneda, es decir en el periodismo impreso y en las oficinas de prensa, se le conoció porque desarrollaba su trabajo sin respingos, nada más al servicio de lo que se le indicaba.

De esas más de siete décadas cargando su cámara, hasta hace 22 años provisto de rollos fotográficos y luego de los chips para cámaras digitales, es un fotógrafo de la vieja guardia que supo transitar entre los cuartos oscuros, los reveladores y las impresoras, los rollos y el papel fotográfico hasta la generación de archivos digitales.

Por igual lo han reconocido boleros, comerciantes, políticos, empresarios, académicos, médicos, gobernadores, presidentes municipales, magistrados y diputados, que los empleados del servicio público que lo recibieron como compañero de trabajo.

La alcaldía de la capital montó para él una exposición que da cuenta de todo su historial como fotógrafo y de un legado para el recuento de los sucesos de San Luis Potosí, muy a su manera y desde su propia lente.