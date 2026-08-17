Alistan misa de desagravio por el robo del Santísimo

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La iglesia católica potosina prepara una misa de desagravio de especies eucarísticas para el Sagrario de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, capilla de la Comunidad de Valle Umbroso, en Corte Primero, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, en forma paralela al hecho de que ya hay vista al Ministerio Público. Desconocidos se robaron al Santísimo de la Iglesia hace unos días.

El acto anunciado por la Arquidiócesis propiciará condiciones para concluir las investigaciones pero al mismo tiempo, en tanto se reanudan los servicios religiosos, se encuentre en preparación ese acto de desagravio.

La ceremonia sería un acto de las mismas características del que se desarrolló en noviembre de 2025, luego de las manifestaciones que fueron aprovechadas por infiltrados para causar daños a la fachada e incendiar la puerta principal del templo del Sagrario en la Plaza de los Fundadores.

Por ahora no se ha definido el detalle del acto de desagravio, ni el lugar específico para convocar a la feligresía de Mexquitic de Carmona.

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Este lunes, la iglesia católica definirá la hora y la fecha para el desarrollo del acto que se deriva del robo del cáliz o el copón.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe dijo que la iglesia tiene mucho dolor con lo que acaba de ocurrir en el municipio de Mexquitic, pero más la comunidad a la que se le encargó el resguardo del Santísimo.

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Confirmo que la iglesia Católica inició los procesos legales por el robo ocurrido en ese inmueble religioso, aunque aseguró que en lo que se pretende es que más bien se procure la salvación de las personas que se atrevieron a cometer tal sacrilegio.