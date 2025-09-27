Rosas Montiel participa en gira en Texas, EUA

El diputado potosino Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, atendió la invitación a una gira internacional para estrechar lazos con empresarias y empresarios mexicanos en Houston, Texas.

Junto con la representante de la Secretaría de Gobernación en San Luis Potosí, Soledad Carreño, se reunió con la Cónsul de México, María Elena Orantes, con quien acordó desarrollar una agenda integral para fortalecer a la comunidad mexicana binacional en materia de cultura, educación y comercio.

Sostuvieron reuniones con Tomás Chávez, Gladis Reyes y José Ayllon, líderes empresariales del Proyecto “Estado 33”, que busca establecer un fondo de inversión para proyectos productivos en México.

Rosas Montiel promovió una participación activa de las y los potosinos en Houston, Texas, en el proceso de consulta pública del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión tendrá lugar en junio de 2026.

