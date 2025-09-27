logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rosas Montiel participa en gira en Texas, EUA

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Rosas Montiel participa en gira en Texas, EUA

El diputado potosino Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, atendió la invitación a una gira internacional para estrechar lazos con empresarias y empresarios mexicanos en Houston, Texas. 

Junto con la representante de la Secretaría de Gobernación en San Luis Potosí, Soledad Carreño, se reunió con la Cónsul de México, María Elena Orantes, con quien acordó desarrollar una agenda integral para fortalecer a la comunidad mexicana binacional en materia de cultura, educación y comercio.

Sostuvieron reuniones con Tomás Chávez, Gladis Reyes y José Ayllon, líderes empresariales del Proyecto “Estado 33”, que busca establecer un fondo de inversión para proyectos productivos en México. 

Rosas Montiel promovió una participación activa de las y los potosinos en Houston, Texas, en el proceso de consulta pública del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión tendrá lugar en junio de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solapa Municipio a 446 informales
Solapa Municipio a 446 informales

Solapa Municipio a 446 informales

SLP

Martín Rodríguez

Empresaria exige retiren a los ambulantes sin permiso

Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen
Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

SLP

Flor Martínez

SLP supera el promedio nacional en nacimientos
SLP supera el promedio nacional en nacimientos

SLP supera el promedio nacional en nacimientos

SLP

Ana Paula Vázquez

Así lo informó el Inegi respecto al 2024, lo que representa el 47.7%

Confirma IFSE: 10 alcaldes ganan más que el Gober
Confirma IFSE: 10 alcaldes ganan más que el Gober

Confirma IFSE: 10 alcaldes ganan más que el Gober

SLP

Ana Paula Vázquez

Entre los municipios observados se encuentran Tamasopo,Zaragoza y San Luis Potosí capital