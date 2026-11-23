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El sacerdote de la capilla de Ciudad 2000 donde un trabajador fue señalado por abusar sexualmente de niños, se quedará en su parroquia y prestará sus servicios porque su función es ser localizable, para el caso de que la Fiscalía General del Estado requiera su testimonio o presencia para el desahogo de la investigación, informó este domingo el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

De este modo, y luego de que un trabajador fue acusado de abuso en contra de menores, la iglesia estableció que el sacerdote de la capilla de Santa María de Guadalupe, de la Colonia Ciudad 2000, donde surgió esa denuncia de abuso sexual en contra de quienes acudían a servicios, seguirá en el ministerio de culto porque la iglesia se tiene que asegurar que no se vaya del lugar y colabore con todas las autoridades que le requieran su colaboración para la investigación de los casos denunciados la semana pasada, informó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Precisó que la propia iglesia católica presentó su propia denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y estableció los protocolos que incluyen que cada persona que sea requerida para la investigación se encuentre en el lugar donde debe estar y sea completamente localizable.

Explicó que el caso de la persona que laboraba en la capilla es un asunto de condición grave y muy dolorosa, lo que se refuerza con los casos de abusos que fueron denunciados la semana pasada. Informó que ya se reunió con algunas personas involucradas por haber considerado la necesidad de presentar la denuncia.

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Cuestionado acerca de antecedentes que relacionan a personas de la vida religiosa con otros abusos en periodos anteriores, dijo que la respuesta inmediata de la iglesia católica con respecto a esta denuncia, obedece a que que precisamente se debe encaminar hacia la perfección.