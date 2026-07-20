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Reforzarán combate al tabaquismo

La Secretaría de Salud reforzará la prevención, el tratamiento y las sanciones por incumplir los espacios libres de humo.

Por Rubén Pacheco

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Reforzarán combate al tabaquismo
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      Desarrollado por SACS IA

      Dentro del Programa contra el Tabaquismo, la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, realizará un diagnóstico sobre prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo, así como de la dependencia y de los padecimientos derivados del consumo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

      Llevará a cabo la elaboración periódica de un esquema de seguimiento y evaluación de metas y resultados del Programa, que incluya, al menos, el análisis de las conductas relacionadas con el consumo de productos de tabaco.

      En él, también considerará cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, así como su impacto en la salud.

      Estableció que diseñará programas que ayuden a dejar de fumar, así como a cesar el uso de estos dispositivos y cigarrillos, combinados con consejería y otras intervenciones especializadas.

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      Puntualizó que sancionará, previa visita de verificación, a los propietarios, dueños o administradores responsables de los espacios 100% libres del humo, emisiones, vaporizaciones, o atomizaciones, que no cumplan con las restricciones y obligaciones que impone la ley en la materia.

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