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Además del Ejecutivo, los grandes ganadores del presupuesto 2027 serán los partidos políticos, que el año entrante verán incrementado en 62.6 por ciento su presupuesto.

En contraste, de los poderes y entes autónomos que se benefician del erario, seis no tendrán cambios en sus partidas con respecto a este año y solo tres tendrán incrementos. La Comisión de Garantía y Acceso a la Información Pública, en proceso terminal, todavía tiene previstos ocho millones de pesos.

Propuesta oficial de presupuesto 2027 en San Luis

Lo anterior de acuerdo con la propuesta de la Ley de Presupuestos de Egresos de 2027, presentada por la Secretaría de Finanzas al Congreso.

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De acuerdo al documento, los egresos para el año entrante suman 73 mil 947.3 millones de pesos, tres mil 446.2 millones de pesos más que este año, lo que implica un alza de 4.9%.

El Poder Ejecutivo del estado se llevará la mayor tajada, pues de 66 mil 125.2 millones de pesos presupuestados este año, dispondrá de 69 mil 119.1 millones de pesos, un alza de 4.5%, es decir, casi tres mil millones de pesos más.

En el papel, el Ceepac aparece con un incremento porcentual mucho mayor, pues de 278.5 millones de pesos, pasará a recibir 738.8 millones de pesos, lo que se puede atribuir a que en 2027 se celebrarán elecciones.

Incrementos y distribución del presupuesto 2027

El detalle sin embargo muestra que a los comicios como tal se destinarán 376 millones de pesos. El Ceepac recibirá para su gasto ordinario los mismos 74.6 millones de pesos que tuvo este año.

Los verdaderos ganadores serán los partidos políticos, pues su presupuesto pasará de 174.2 millones de pesos a 283.3 millones de pesos más, que equivalen a un alza de 109.1 millones de pesos, un crecimiento de 62.6 por ciento.

El Congreso tiene presupuestados 337.9 millones de pesos, 11.2 millones de pesos más que los 326.7 millones recibidos en 2026.

La UASLP recibirá un alza de 1.9 por ciento en la aportación del gobierno estatal, pues de 506.1 millones de pesos pasará a 516.2 millones de pesos, 10.1 millones más.

La otra dependencia con incremento presupuestal para el año entrante es el Tribunal Electoral del Estado, con un alza de 8.4 por ciento.

Además del Ceepac, quedarán con el mismo presupuesto de este año el Poder Judicial, el IFSE, la Fiscalía General del Estado y la CEDH.