San Luis, cuarto en robo de carga

La incidencia de robo en carreteras con respecto al total nacional se incrementó en San Luis del 6 al 7 por ciento en el tercer trimestre de 2025, lo que ubicó al estado en el cuarto lugar en este delito, informó la consultora especializada Overhaul.

De acuerdo al documento "México: Reporte Q3-2025 de robo de transporte de carga", los tramos de la carretera 57 que atraviesan el estado están entre los de mayor riesgo del país.

La consultora Overhaul señaló que al tercer trimestre de este año, el 87% de los robos de carga registrados a nivel nacional se concentraron en diez entidades. 41% de la incidencia ocurrió en Puebla (23%) y Estado de México (18%). Puebla disminuyó cuatro puntos porcentuales y Estado de México un punto porcentual en comparación con el Q3-2024

En contraste, San Luis Potosí está entre los estados en los que se registró un alza en la incidencia de este delito en San Luis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Michoacán registró la mayor alza, de cuatro puntos porcentuales, Veracruz de tres y en los casos de San Luis, Guanajuato, Tlaxcala y Nuevo León, el alza de un punto porcentual, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Así, la incidencia de casos de robo de carga ocurridos en San Luis pasó de 6 a 7 por ciento del total nacional, lo que lo ubica en el cuarto lugar en el ranking.

Overhaul señala que los tres tipos de producto más robados en el tercer trimestre 2025 fueron alimentos y bebidas, con el 25% de los casos y autopartes, con el 12% de la incidencia.

Al comparar los cambios porcentuales en la distribución de los robos por tipo de producto con relación al tercer trimestre 2024, el reporte de la consultora detectó que los incrementos más significativos correspondieron a las categorías de artículos misceláneos, electrónicos y metales.