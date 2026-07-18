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Víctimas de la "Ley Serrano" exentarían responsabilidades

Así lo señaló el alcalde Galindo, quien precisó que al desaparecer esta ley, jurídicamente se disuelve el delito

Por Martín Rodríguez

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Víctimas de la "Ley Serrano" exentarían responsabilidades
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      Jurídicamente se entiende que debe disolverse el delito y las personas víctimas de la Ley Serrano sujetas a proceso, deben quedar totalmente exentas de la responsabilidad penal, por lo que en la lógica jurídica, deben quedar exentas, advirtió el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos.

      Acciones de la autoridad

      Dijo que las víctimas creadoras de contenido o titulares de medios de comunicación, también deben quedar en la exención de esa responsabilidad, pero al mismo tiempo, les queda reservado el derecho de demandar la reparación del daño.

      Advirtió que el hecho de haber derogado la Ley Serrano, que había generado una batalla política y jurídica, da la razón a la historia y también al hecho de que supera los ordenamientos constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

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      Impacto en la comunidad

      Agregó que fue una experiencia muy costosa, además de ser un producto legal que hizo retroceder en materia legislativa y regresar mucho más de medio siglo la materia democrática.

      Recordó que esta materia no tiene nada que hacer en el derecho penal, sino que tiene sus propias materias en los campos civil y administrativo.

      "Es un efecto de reflexión natural, que los 10 o 12 que estaban en la primera lista de la Fiscalía General del Estado, más las personas detenidas, tenían razón, tan es así, que hubo un efecto nacional e internacional con esta bien llamada Ley Serrano y se le llama así, porque no se debe olvidar quién es el autor".

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