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No avanza el proyecto del Saucito

La Contraloría del Estado detiene los proyectos municipales

Por Rolando Morales

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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No avanza el proyecto del Saucito
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      El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que la Contraloría General del Estado mantiene en revisión 25 procesos de obra pública, entre ellos proyectos de infraestructura considerados prioritarios como el paso a desnivel de El Saucito y la modernización de la salida a Guadalajara.

      Contraloría General mantiene revisión de obras en San Luis Potosí

      El funcionario detalló que, hasta el momento, la dependencia municipal ha enviado 73 procesos para su revisión. De ellos, 48 ya fueron atendidos: 20 correspondieron a adjudicaciones directas que no requieren ese procedimiento y 28 recibieron la liberación por parte de la Contraloría. Sin embargo, permanecen pendientes 25 expedientes, sobre los que el Ayuntamiento continúa a la espera de observaciones o de la emisión de la no objeción para continuar con los procedimientos.

      "Estamos en espera de cualquier observación, comentario o la no objeción para ser atendidos y responderlos a la brevedad", señaló Chávez Garza.

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      Paso a desnivel El Saucito y salida a Guadalajara siguen en revisión

      Entre los expedientes que siguen sin resolución destacó el paso a desnivel de El Saucito, además de la obra de la salida a Guadalajara, cuyo trámite fue ingresado desde mayo sin que, hasta ahora, exista una respuesta por parte de la autoridad estatal.

      Respecto al proyecto de El Saucito, Chávez Garza indicó que las últimas reuniones con vecinos estuvieron enfocadas en atender inquietudes sobre el estudio hidráulico.

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