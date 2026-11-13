Municipios olvidan a bomberos

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De los nueve municipios que integran la zona metropolitana de San Luis Potosí, únicamente dos realizan aportaciones económicas al Cuerpo de Bomberos, cuya operación depende también de donativos empresariales y apoyos gubernamentales. La falta de recursos se refleja en un déficit mensual cercano al 30 por ciento, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Comité Pro Cuerpo de Bomberos.

Déficit en financiamiento local afecta operación de bomberos

Por su parte, Joaquín Arceaga Chávez, tesorero saliente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB), indicó que a los bomberos en muchas partes les dan las "sobras" de lo que queda de la seguridad pública, y por eso hace falta una reforma al Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar una partida presupuestal fija y que vaya en aumento, con el fin de salvar la operatividad de los cuerpos de auxilio en todo México.

En entrevista, Arceaga Chávez expuso que es necesario que se precise anualmente el monto de los incrementos para cubrir la compra de insumos para la operación y actividades de los bomberos metropolitanos.

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"Desafortunadamente, los gobernantes no han entendido que los bomberos son parte fundamental del desarrollo a la par del crecimiento de la población", indicó el entrevistado.

Iniciativa legislativa busca financiamiento permanente para bomberos

Sobre el financiamiento local a los bomberos, el diputado Emilio Rosas indicó que tampoco está garantizado de manera permanente, pues sus elementos no forman parte de la nómina de ningún gobierno local.

El legislador presentó una iniciativa para establecer la obligación de que los nueve municipios contribuyan económicamente al sostenimiento del cuerpo. La propuesta permanece en proceso de dictamen en la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso.