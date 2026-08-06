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Bomberos hace revisiones preventivas en la Fenapo

Se verifican conexiones de gas, instalaciones eléctricas y condiciones de limpieza en comercios

Por Samuel Moreno

Agosto 06, 2026 12:12 p.m.
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Foto: Carlos Vega/Pulso

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      Las instalaciones de gas y electricidad de los comerciantes serán uno de los principales puntos de vigilancia durante la Fenapo 2026, ante el riesgo que representan para la seguridad de asistentes y trabajadores dentro del recinto ferial.

      Adolfo Benavente, comandante del H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, informó que la corporación realizará revisiones preventivas en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil.

      Explicó que las inspecciones se mantendrán durante el desarrollo de la feria con el objetivo de detectar oportunamente cualquier condición que pudiera derivar en un incidente, principalmente relacionado con instalaciones de gas en los establecimientos comerciales.

      Duque Benavente señaló que, además de las conexiones de gas, el personal verificará las instalaciones eléctricas, así como las condiciones de orden y limpieza de los espacios ocupados por los comerciantes, al tratarse de tres aspectos fundamentales para reducir riesgos dentro de la feria.

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      En caso de encontrar alguna anomalía, indicó que los bomberos notificarán de inmediato al personal encargado de la inspección, para que se solicite al comerciante atender las irregularidades detectadas y, en su caso, se proceda a clausurar o retirar la instalación que represente un peligro.

      El comandante añadió que la corporación permanecerá preparada para responder ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la feria. Para las labores de prevención y atención dentro del recinto se contempla mantener un promedio de entre cuatro y ocho elementos, de acuerdo con las necesidades operativas.

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