Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP
Ampliarán el plazo para pagar la inscripción; la nueva fecha se anunciará cuando el servicio sea restablecido
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que el miércoles 5 de agosto se presentó un incidente de ciberseguridad que afectó diversas áreas de la institución, entre ellas el sistema de Caja Virtual.
Debido a la afectación, se ampliará la fecha límite para el pago de inscripción de las alumnas y los alumnos que aún no hayan realizado el trámite.
La División de Informática precisó que la nueva fecha será dada a conocer una vez que el servicio quede restablecido.
La institución señaló que continúa trabajando para que los sistemas universitarios operen nuevamente con normalidad.
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El comunicado, publicado este jueves 6 de agosto, no proporciona más detalles sobre el incidente ni especifica qué otras áreas universitarias resultaron afectadas.
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