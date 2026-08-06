Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que el miércoles 5 de agosto se presentó un incidente de ciberseguridad que afectó diversas áreas de la institución, entre ellas el sistema de Caja Virtual.

Debido a la afectación, se ampliará la fecha límite para el pago de inscripción de las alumnas y los alumnos que aún no hayan realizado el trámite.

La División de Informática precisó que la nueva fecha será dada a conocer una vez que el servicio quede restablecido.

La institución señaló que continúa trabajando para que los sistemas universitarios operen nuevamente con normalidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El comunicado, publicado este jueves 6 de agosto, no proporciona más detalles sobre el incidente ni especifica qué otras áreas universitarias resultaron afectadas.