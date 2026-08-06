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Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP

Ampliarán el plazo para pagar la inscripción; la nueva fecha se anunciará cuando el servicio sea restablecido

Por Pulso Online

Agosto 06, 2026 12:11 p.m.
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Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que el miércoles 5 de agosto se presentó un incidente de ciberseguridad que afectó diversas áreas de la institución, entre ellas el sistema de Caja Virtual.

      Debido a la afectación, se ampliará la fecha límite para el pago de inscripción de las alumnas y los alumnos que aún no hayan realizado el trámite.

      La División de Informática precisó que la nueva fecha será dada a conocer una vez que el servicio quede restablecido.

      La institución señaló que continúa trabajando para que los sistemas universitarios operen nuevamente con normalidad.

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      El comunicado, publicado este jueves 6 de agosto, no proporciona más detalles sobre el incidente ni especifica qué otras áreas universitarias resultaron afectadas.

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