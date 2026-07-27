logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El déficit de especialistas desalienta al turismo

Pacientes buscan atención en otros estados, señala Manuel Galván Arroyo

Por Samuel Moreno

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
El déficit de especialistas desalienta al turismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de médicos especialistas ya no solo representa un reto para la atención de la salud, sino que está provocando que pacientes busquen atención en otros estados, lo que frena el desarrollo del turismo médico y limita las inversiones en hospitales privados, advirtió el presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo.

      Déficit de especialistas en áreas estratégicas

      El dirigente señaló que la entidad registra un déficit de especialistas en áreas estratégicas como neonatología, oncología, anestesiología, cirugía general, ginecología, obstetricia y traumatología, lo que obliga a canalizar pacientes fuera del estado ante la falta de personal capacitado para atender diversos padecimientos.

      "Los pacientes ya no quieren venir a San Luis", afirmó Galván Arroyo, al señalar que esta situación reduce la competitividad del estado como destino de atención médica, pese a que actualmente existe inversión para ampliar la infraestructura hospitalaria privada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto en la atención y demanda hospitalaria

      Explicó que el problema se agrava por la alta demanda de servicios, ya que la zona metropolitana concentra alrededor del 70 por ciento de la población estatal y, además, recibe diariamente pacientes provenientes de municipios del interior, lo que incrementa la presión sobre los hospitales públicos y privados.

      El presidente del Clúster sostuvo que la solución depende principalmente de la Federación, responsable de la política de salud y de la asignación de recursos para la contratación de especialistas, por lo que advirtió que, mientras no se fortalezca esa estrategia, San Luis Potosí seguirá perdiendo pacientes y oportunidades de consolidarse como un referente regional en turismo médico.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa
        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        Colectivo concluye levantamiento de restos en la Sierra del Abra Tanchipa

        SLP

        Huasteca Hoy

        Voz y Dignidad señaló que semanas atrás suspendió la búsqueda debido a amenazas y reclamó mayores condiciones de seguridad.

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales
        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        Reportes falsos generan movilización innecesaria de corporaciones policiales

        SLP

        Pulso Online

        La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene vigilancia constante en diversos sectores de la zona metropolitana.

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito
        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        Buscan resolver situación jurídica de El Realito

        SLP

        Rubén Pacheco

        Conagua y gobierno estatal trabajan para resolver contrato con empresa Aquos y mejorar suministro.

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí
        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        Miles de jóvenes reciben bendición del Papa en San Luis Potosí

        SLP

        Martín Rodríguez

        Más de 7 mil 500 jóvenes participaron en la peregrinación y misa de clausura en el XV Congreso Nacional Juvenil.