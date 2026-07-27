El déficit de especialistas desalienta al turismo

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La falta de médicos especialistas ya no solo representa un reto para la atención de la salud, sino que está provocando que pacientes busquen atención en otros estados, lo que frena el desarrollo del turismo médico y limita las inversiones en hospitales privados, advirtió el presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo.

Déficit de especialistas en áreas estratégicas

El dirigente señaló que la entidad registra un déficit de especialistas en áreas estratégicas como neonatología, oncología, anestesiología, cirugía general, ginecología, obstetricia y traumatología, lo que obliga a canalizar pacientes fuera del estado ante la falta de personal capacitado para atender diversos padecimientos.

"Los pacientes ya no quieren venir a San Luis", afirmó Galván Arroyo, al señalar que esta situación reduce la competitividad del estado como destino de atención médica, pese a que actualmente existe inversión para ampliar la infraestructura hospitalaria privada.

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Impacto en la atención y demanda hospitalaria

Explicó que el problema se agrava por la alta demanda de servicios, ya que la zona metropolitana concentra alrededor del 70 por ciento de la población estatal y, además, recibe diariamente pacientes provenientes de municipios del interior, lo que incrementa la presión sobre los hospitales públicos y privados.

El presidente del Clúster sostuvo que la solución depende principalmente de la Federación, responsable de la política de salud y de la asignación de recursos para la contratación de especialistas, por lo que advirtió que, mientras no se fortalezca esa estrategia, San Luis Potosí seguirá perdiendo pacientes y oportunidades de consolidarse como un referente regional en turismo médico.